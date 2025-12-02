Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» разнёс борьбу с алкоголем в фильмах
Актер Виктор Бычков и режиссер Владимир Бортко в эфире НСН призвали бороться не с фильмами, а с алкоголизмом.
Перенос показа «Иронии судьбы» и других фильмов со сценами распития алкоголя на ночное время не поможет в борьбе с алкоголизмом, заявил НСН актер Виктор Бычков, сыгравший егеря Кузьмича в фильмах «Особенности национальной охоты».
Показ «Иронии судьбы» и других фильмов со сценами распития алкоголя предлагают перенести на ночное время. Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) направил в Роскомнадзор обращение с просьбой предупредить телеканалы об ответственности за демонстрацию таких сцен в дневном эфире. По мнению организации, подобные эпизоды, романтизирующие выпивку, могут вызвать интерес детей к употреблению алкоголя, передает «Российская газета». Бычков призвал решать более серьезные проблемы.
«Я алкоголь не пью много лет уже. Могу сказать только, что дурная голова ногам покоя не дает. Глупости это, у нас проблем выше крыши… При этом я «Иронию судьбы» не смотрел уже несколько лет. Сейчас модно снимать новые версии, которые никому не нравятся. Надо всегда начинать с себя. Я водку не употребляю, мне весело и замечательно. Когда люди поймут, что есть более важное, чем схватить хайп? Это обычно говорят люди, которые сами пьют. Сейчас пить на самом деле не так уж и модно. В чем нам помогает алкоголь? Ничего не дает нам, только ссоры, драки. Неясная голова – это всегда проблема. Молодежь все равно будет проходить сама свои уроки. Они попробуют квадратное колесо вместо круглого и так далее. Зачем бороться с фильмами? Замазывать сцены – это тоже глупость», - сказал он.
Со своей стороны, народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с НСН лаконично назвал предложение «идиотским».
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще несколько депутатов попросили Минкультуры законодательно обязать телеканалы и прокатчиков снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам, передает «Радиоточка НСН».
