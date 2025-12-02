«Я алкоголь не пью много лет уже. Могу сказать только, что дурная голова ногам покоя не дает. Глупости это, у нас проблем выше крыши… При этом я «Иронию судьбы» не смотрел уже несколько лет. Сейчас модно снимать новые версии, которые никому не нравятся. Надо всегда начинать с себя. Я водку не употребляю, мне весело и замечательно. Когда люди поймут, что есть более важное, чем схватить хайп? Это обычно говорят люди, которые сами пьют. Сейчас пить на самом деле не так уж и модно. В чем нам помогает алкоголь? Ничего не дает нам, только ссоры, драки. Неясная голова – это всегда проблема. Молодежь все равно будет проходить сама свои уроки. Они попробуют квадратное колесо вместо круглого и так далее. Зачем бороться с фильмами? Замазывать сцены – это тоже глупость», - сказал он.

Со своей стороны, народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с НСН лаконично назвал предложение «идиотским».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще несколько депутатов попросили Минкультуры законодательно обязать телеканалы и прокатчиков снабжать специальным дисклеймером фильмы и сериалы, обрезанные в угоду законодательным запретам, передает «Радиоточка НСН».

