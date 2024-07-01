Кологривый заявил, что потерял ряд ролей после пьяного дебоша

«Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, некоторые рекламные контракты... Они испугались», — сказал актер.

При этом, по словам Кологривого, со временем ситуация нормализовалась и сейчас у него «все расписано». Актер также отметил, что не помнит свою нетрезвую выходку. Кологривый добавил, что это была «странная шутка» с его стороны.

Ранее, в марте, суд Новосибирска арестовал на семь суток Никиту Кологривого за пьяный дебош в баре. Арест был назначен за мелкое хулиганство: тогда актер укусил за ногу официантку. В суде актер попытался объяснить свое поведение и раскаялся в содеянном, передает «Радиоточка НСН».

