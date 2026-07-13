Россияне назвали топ-3 книг для снятия стресса

В стрессовых ситуациях россияне чаще всего выбирают фэнтези, классическую литературу и детективы, чтобы отвлечься от реальности. К такому выводу пришли авторы исследования книжной сети «Буквоед», сообщает «Газета.Ru».

Лидером рейтинга стал эпический роман «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина, его выбрали 24% респондентов. По мнению читателей, погружение в мир Средиземья помогает переключиться на позитивный лад, поверить в победу добра над злом и временно забыть о жизненных трудностях.