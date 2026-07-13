Россияне назвали топ-3 книг для снятия стресса
В стрессовых ситуациях россияне чаще всего выбирают фэнтези, классическую литературу и детективы, чтобы отвлечься от реальности. К такому выводу пришли авторы исследования книжной сети «Буквоед», сообщает «Газета.Ru».
Лидером рейтинга стал эпический роман «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина, его выбрали 24% респондентов. По мнению читателей, погружение в мир Средиземья помогает переключиться на позитивный лад, поверить в победу добра над злом и временно забыть о жизненных трудностях.
Второе место с 20% голосов занял роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Опрошенные отметили, что размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят ощущение эмоционального спокойствия и возвращают веру в благополучный исход событий.
На третьей строчке рейтинга оказались детективные истории Агаты Кристи, в частности роман «Смерть на Ниле», их предпочли 15% участников опроса.
Также с начала этого года на 56% вырос интерес россиян к книгам об отношениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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