В Курской области введут продажу топлива по номерам машин после усиления атак на АЗС

С 15 июля автозаправочные станции в Курской области начнут продавать топливо с ограничениями в зависимости от номера автомобиля. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, мера вызвана усилением атак беспилотников на объекты инфраструктуры. За прошедшую неделю было зафиксировано пять ударов по заправкам, что создает реальную угрозу для жизни людей, среди пострадавших есть дети.

Для снижения потока транспорта и обеспечения безопасности введены правила заправки по четным и нечетным дням. В нечетные дни месяца обслуживаются машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9, а в четные дни на 2, 4, 6, 8 и 0.