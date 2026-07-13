В Курской области введут продажу топлива по номерам машин после усиления атак на АЗС
С 15 июля автозаправочные станции в Курской области начнут продавать топливо с ограничениями в зависимости от номера автомобиля. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, мера вызвана усилением атак беспилотников на объекты инфраструктуры. За прошедшую неделю было зафиксировано пять ударов по заправкам, что создает реальную угрозу для жизни людей, среди пострадавших есть дети.
Для снижения потока транспорта и обеспечения безопасности введены правила заправки по четным и нечетным дням. В нечетные дни месяца обслуживаются машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9, а в четные дни на 2, 4, 6, 8 и 0.
На 22 заправках в 100-километровой зоне от границы и на крупных станциях Курска вводится особая схема движения. К одной колонке сможет подъехать только одна машина, а остальные будут ждать на безопасном расстоянии. При попытке нарушить этот порядок заправка всего транспорта будет немедленно остановлена, подчеркнул Хинштейн.
Не доверять медианным ценам на бензин призвала в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. По ее словам федеральные сети АЗС по-прежнему предоставляют россиянам бензин по разумным ценам.
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