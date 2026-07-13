Украина и 9 стран Европы объявили о создании антибаллистической коалиции
Лидеры девяти европейских стран и Украины объявили о создании оборонительной коалиции против баллистических ракет. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца, передает РИА Новости.
Участники инициативы намерены разработать общие возможности для защиты от баллистических угроз и укрепить противоракетный потенциал континента.
Новая структура, куда помимо Украины вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, должна дополнить существующие системы обороны, а также объединить усилия в сфере исследований и оперативного опыта.
Страны планируют создать технические рабочие группы, механизмы управления и разработать соответствующие дорожные карты. Основатели подчеркнули, что действуют исключительно для самозащиты, и пригласили присоединиться к инициативе другие государства, разделяющие их принципы и цели.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не смогли сбить ни одной баллистической ракеты во время предыдущих ночных ударов РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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