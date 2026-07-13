Фэшн-эксперт объяснила усталость людей от быстрой смены трендов

По словам Семеновой, изменилось и отношение к самим вещам. Если ранее узнаваемый бренд или крупный логотип считались главным признаком статуса, то сегодня покупатели чаще обращают внимание на качество материалов, посадку и общее исполнение изделия.

Эксперт подчеркнула, что взвешенный подход к потреблению стал частью повседневной жизни. Сейчас люди сначала спрашивают себя, действительно ли им нужна вещь и останется ли она в гардеробе надолго, поскольку ценность теперь определяется универсальностью и долговечностью предмета.

Эксперт Андрей Карпов в беседе с НСН ранее рассказал, почему многие российские ретейлеры одежды погрязли в убытках.

