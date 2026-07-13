Фэшн-эксперт объяснила усталость людей от быстрой смены трендов
Россияне стали реже покупать трендовые вещи из-за их стремительной потери актуальности. Об этом «Газете.Ru» рассказала фэшн-эксперт и арт-директор бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.
Специалист отметила, что главной причиной усталости от модных веяний является скорость их смены. Если раньше одежда оставалась актуальной несколько сезонов, то сейчас ее могут назвать устаревшей еще до того, как она успеет стать частью гардероба.
По словам Семеновой, изменилось и отношение к самим вещам. Если ранее узнаваемый бренд или крупный логотип считались главным признаком статуса, то сегодня покупатели чаще обращают внимание на качество материалов, посадку и общее исполнение изделия.
Эксперт подчеркнула, что взвешенный подход к потреблению стал частью повседневной жизни. Сейчас люди сначала спрашивают себя, действительно ли им нужна вещь и останется ли она в гардеробе надолго, поскольку ценность теперь определяется универсальностью и долговечностью предмета.
Эксперт Андрей Карпов в беседе с НСН ранее рассказал, почему многие российские ретейлеры одежды погрязли в убытках.
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