Фигурист рассказал об обвинениях в предательстве из-за перехода к Плющенко
Призер соревнований по фигурному катанию Артем Ковалев признался, что его называли предателем после перехода из школы Александра Волкова в академию Евгения Плющенко. Об этом 23-летний спортсмен рассказал в интервью «Газете.Ru».
Ковалев тренировался у Волкова всю жизнь, но в мае 2026 года решил сменить наставника. Фигурист отметил, что карьера спортсмена недолговечна, поэтому при желании попробовать новый подход и нагрузку необходимо решаться на перемены, несмотря на непонимание со стороны.
Спортсмен заявил о желании кардинально изменить свое катание под руководством нового тренера. Он отметил, что стремится «переродиться как феникс», улучшив не только прыжки, но и программы, презентацию и отточенность элементов, включая выбор новой музыки для короткой программы.
Ковалев подчеркнул, что в академии Плющенко уделяют большое внимание всем спортсменам и заботятся даже о мелочах. Фигурист считает свой выбор правильным, отмечая, что физически работать тяжело, но результат будет виден уже в новом сезоне.
Между тем сам Евгений Плющенко: заявил, что его сын Александр уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фигурист рассказал об обвинениях в предательстве из-за перехода к Плющенко
- Украина и 9 стран Европы объявили о создании антибаллистической коалиции
- Финансист допустила замедление снижения ключевой ставки в России
- «Терпимость без эгоизма»: Как изменится герой Стоянова в ленте «На деревню дедушке 2»
- «Вредные разговоры»: Демограф обозначил опасности повышения возраста молодежи
- Минобороны: ПВО сбила 146 украинских БПЛА за 12 часов
- Российский хоккеист назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком
- Политолог связал отставку премьера Украины с подготовкой к выборам
- Врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза
- Туроператоры усомнились в росте интереса россиян к Черногории