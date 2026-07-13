Фигурист рассказал об обвинениях в предательстве из-за перехода к Плющенко

Призер соревнований по фигурному катанию Артем Ковалев признался, что его называли предателем после перехода из школы Александра Волкова в академию Евгения Плющенко. Об этом 23-летний спортсмен рассказал в интервью «Газете.Ru».

Ковалев тренировался у Волкова всю жизнь, но в мае 2026 года решил сменить наставника. Фигурист отметил, что карьера спортсмена недолговечна, поэтому при желании попробовать новый подход и нагрузку необходимо решаться на перемены, несмотря на непонимание со стороны.