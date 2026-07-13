Фигурист рассказал об обвинениях в предательстве из-за перехода к Плющенко

Призер соревнований по фигурному катанию Артем Ковалев признался, что его называли предателем после перехода из школы Александра Волкова в академию Евгения Плющенко. Об этом 23-летний спортсмен рассказал в интервью «Газете.Ru».

Ковалев тренировался у Волкова всю жизнь, но в мае 2026 года решил сменить наставника. Фигурист отметил, что карьера спортсмена недолговечна, поэтому при желании попробовать новый подход и нагрузку необходимо решаться на перемены, несмотря на непонимание со стороны.

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Спортсмен заявил о желании кардинально изменить свое катание под руководством нового тренера. Он отметил, что стремится «переродиться как феникс», улучшив не только прыжки, но и программы, презентацию и отточенность элементов, включая выбор новой музыки для короткой программы.

Ковалев подчеркнул, что в академии Плющенко уделяют большое внимание всем спортсменам и заботятся даже о мелочах. Фигурист считает свой выбор правильным, отмечая, что физически работать тяжело, но результат будет виден уже в новом сезоне.

Между тем сам Евгений Плющенко: заявил, что его сын Александр уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:ТренерФигурное КатаниеЕвгений Плющенко

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