Поле «Назначение платежа» в банковских переводах — не место для шуток, к тому же в последнее время участились случаи мошенничества, подобных «шутников» надо жестко наказывать. Об этом НСН заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Шутки в комментариях к банковским переводам могут обернуться блокировкой денег, заявил РИА Новости юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Отмечается, что внимание могут привлечь слова в назначении платежей, связанные с терроризмом, оружием, наркотиками, взятками, мошенничеством, азартными играми, отмыванием денег или фиктивными сделками. Эксперт предупредил, что алгоритмы не понимают юмор и не учитывают контекст.

По словам Тосуняна, подобные шутки должны жестко наказываться.