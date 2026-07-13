«Посмеются в кутузке!»: Неуместные шутки при переводе средств призвали жестко пресекать
Только самые примитивные и ограниченные люди могут позволить себе неуместный юмор, отправляя банковский перевод, их необходимо штрафовать либо отправлять за решетку, сказал НСН Гарегин Тосунян.
Поле «Назначение платежа» в банковских переводах — не место для шуток, к тому же в последнее время участились случаи мошенничества, подобных «шутников» надо жестко наказывать. Об этом НСН заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
Шутки в комментариях к банковским переводам могут обернуться блокировкой денег, заявил РИА Новости юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Отмечается, что внимание могут привлечь слова в назначении платежей, связанные с терроризмом, оружием, наркотиками, взятками, мошенничеством, азартными играми, отмыванием денег или фиктивными сделками. Эксперт предупредил, что алгоритмы не понимают юмор и не учитывают контекст.
По словам Тосуняна, подобные шутки должны жестко наказываться.
«С такими вещами никогда шутить нельзя, это категорически недопустимо, так же, как неуместны шутки с пограничниками на таможне. Хорошо, что в России научились быть жесткими к подобным “остротам”. Это очень дурной тон, только самые тупые и примитивные люди думают, что могут выражать в такой форме свое остроумие. Такими шутками можно ввести людей в заблуждение — и так слишком много мошенничества. Все это надо категорически отсекать, это не детский сад — кто хочет пошутить, пусть заплатит штраф или посидит в кутузке недельку, и охота шутить отпадет», — сказал Тосунян.
Ранее директор налоговой практики Quattor Владимир Ким заявил, что регулярные поступления одинаковых сумм от разных отправителей могут привлечь внимание налоговых органов и банков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Космонавт Кикина сообщила подробности новой экспедиции на МКС
- Военный эксперт раскрыл, какие объекты поразили ВС РФ под Одессой
- Россияне назвали топ-3 книг для снятия стресса
- В Курской области введут продажу топлива по номерам машин после усиления атак на АЗС
- «Посмеются в кутузке!»: Неуместные шутки при переводе средств призвали жестко пресекать
- Фэшн-эксперт объяснила усталость людей от быстрой смены трендов
- Фигурист рассказал об обвинениях в предательстве из-за перехода к Плющенко
- Украина и 9 стран Европы объявили о создании антибаллистической коалиции
- Финансист допустила замедление снижения ключевой ставки в России
- «Терпимость без эгоизма»: Как изменится герой Стоянова в ленте «На деревню дедушке 2»