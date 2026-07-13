«Посмеются в кутузке!»: Неуместные шутки при переводе средств призвали жестко пресекать

Только самые примитивные и ограниченные люди могут позволить себе неуместный юмор, отправляя банковский перевод, их необходимо штрафовать либо отправлять за решетку, сказал НСН Гарегин Тосунян.

Поле «Назначение платежа» в банковских переводах — не место для шуток, к тому же в последнее время участились случаи мошенничества, подобных «шутников» надо жестко наказывать. Об этом НСН заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.

Шутки в комментариях к банковским переводам могут обернуться блокировкой денег, заявил РИА Новости юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Отмечается, что внимание могут привлечь слова в назначении платежей, связанные с терроризмом, оружием, наркотиками, взятками, мошенничеством, азартными играми, отмыванием денег или фиктивными сделками. Эксперт предупредил, что алгоритмы не понимают юмор и не учитывают контекст.

По словам Тосуняна, подобные шутки должны жестко наказываться.

Названы переводы на карту, которые могут заинтересовать налоговую

«С такими вещами никогда шутить нельзя, это категорически недопустимо, так же, как неуместны шутки с пограничниками на таможне. Хорошо, что в России научились быть жесткими к подобным “остротам”. Это очень дурной тон, только самые тупые и примитивные люди думают, что могут выражать в такой форме свое остроумие. Такими шутками можно ввести людей в заблуждение — и так слишком много мошенничества. Все это надо категорически отсекать, это не детский сад — кто хочет пошутить, пусть заплатит штраф или посидит в кутузке недельку, и охота шутить отпадет», — сказал Тосунян.

Ранее директор налоговой практики Quattor Владимир Ким заявил, что регулярные поступления одинаковых сумм от разных отправителей могут привлечь внимание налоговых органов и банков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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