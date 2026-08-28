Путин назвал самый перспективный транспорт для России

Президент России Владимир Путин заявил, что транспорт на газомоторном топливе является наиболее перспективным для страны по сравнению с электрическими аналогами. Соответствующее мнение глава государства высказал во время визита в Нижний Новгород.

По словам Путина, мировые эксперты, в том числе в Европе, начинают сомневаться в правильности тотального перехода на электротранспорт, отмечает RT. Президент считает, что будущее с большой вероятностью принадлежит гибридным силовым установкам, которые сочетают различные типы двигателей и дают больше гибкости.

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В ходе поездки глава государства лично протестировал новый автомобиль Volga К 50, проехав за рулем между цехами нижегородского производственного кластера. После тест-драйва Путин оценил комфорт салона, отметив тишину и мягкость хода, а также удобство управления машиной.

Ранее, находясь в Нижнем Новгороде, Путин заявил, что Россия ведет борьбу за настоящее и будущее страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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