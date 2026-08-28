Путин назвал самый перспективный транспорт для России

Президент России Владимир Путин заявил, что транспорт на газомоторном топливе является наиболее перспективным для страны по сравнению с электрическими аналогами. Соответствующее мнение глава государства высказал во время визита в Нижний Новгород.

По словам Путина, мировые эксперты, в том числе в Европе, начинают сомневаться в правильности тотального перехода на электротранспорт, отмечает RT. Президент считает, что будущее с большой вероятностью принадлежит гибридным силовым установкам, которые сочетают различные типы двигателей и дают больше гибкости.