Нет необходимости сейчас закупать впрок оливковое масло, так как подорожание из-за слабого урожая в Европе до российской полки дойдет либо не скоро, либо вообще не дойдет. Об этом НСН рассказал руководитель Greek Legend Russia Дмитрий Водяной.

Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием с экстремальной жары, засухи и пожарами, которые повлияли на урожай. Об этом пишет The Guardian. Водяной раскрыл, как эта ситуация отразится на ценах на российских полках.

«Если новый урожай в Европе окажется слабее и закупочные цены пойдут вверх осенью, до российской полки это дойдет не сразу. У импортеров и сетей есть запасы, часть объемов закуплена по старым контрактам. При этом для России не меньшее значение имеют курс валют и логистика — иногда они влияют на конечную цену сильнее, чем подорожание самого масла в Европе. Поэтому закупаться впрок я бы сейчас не стал», — раскрыл он.

Также собеседник НСН рассказал, как обстоит ситуация с оливковым маслом в масс-маркете и с премиальным фермерским маслом.