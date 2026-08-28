Турция и Тунис помогут: Как засуха в Европе ударит по ценам на оливковое масло
Дмитрий Водяной раскрыл НСН, что европейское оливковое масло на полках российских магазинов могут заменить доступные масла из Турции или Туниса.
Нет необходимости сейчас закупать впрок оливковое масло, так как подорожание из-за слабого урожая в Европе до российской полки дойдет либо не скоро, либо вообще не дойдет. Об этом НСН рассказал руководитель Greek Legend Russia Дмитрий Водяной.
Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием с экстремальной жары, засухи и пожарами, которые повлияли на урожай. Об этом пишет The Guardian. Водяной раскрыл, как эта ситуация отразится на ценах на российских полках.
«Если новый урожай в Европе окажется слабее и закупочные цены пойдут вверх осенью, до российской полки это дойдет не сразу. У импортеров и сетей есть запасы, часть объемов закуплена по старым контрактам. При этом для России не меньшее значение имеют курс валют и логистика — иногда они влияют на конечную цену сильнее, чем подорожание самого масла в Европе. Поэтому закупаться впрок я бы сейчас не стал», — раскрыл он.
Также собеседник НСН рассказал, как обстоит ситуация с оливковым маслом в масс-маркете и с премиальным фермерским маслом.
«Масс-маркет меньше зависит от урожая в конкретной стране. Крупные бренды закупают готовое масло у разных поставщиков, используют запасы прошлых сезонов, меняют географию закупок. Это позволяет сглаживать скачки цен. С фермерским премиальным маслом ситуация другая: если это продукт конкретного хозяйства, региона и урожая, его цена напрямую зависит от сезона. Пока заметного роста цен пока не видим», — сказал эксперт.
По его словам, дефицита оливкового масла в России точно ждать не стоит, а в случае чего европейские позиции хорошо заменят партиями из Турции или Туниса.
«Дефицита оливкового масла в России я не ожидаю. Скорее могут исчезнуть отдельные марки или позиции, если их станет невыгодно ввозить из-за курса и логистики. Часть европейского масс-маркета могут заменить более доступные масла из Турции или Туниса. В 2025 году крупнейшим поставщиком оливкового масла в Россию была Италия — на нее пришлось более 38% импорта. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года Россия ввезла около 9,1 тыс. тонн масла: 3,47 тыс. тонн из Италии, 3,09 тыс. тонн из Испании и более 1,4 тыс. тонн из Турции. Греция также остается одним из заметных поставщиков, прежде всего в дорогом сегменте», — отметил он.
Напомним, что из-за продолжительной засухи и жары уровень воды в реках Европы упал до критически низких отметок. Ярким примером стала немецкая Саксония: в русле Эльбы вновь обнажились так называемые «камни голода». На этих валунах в прошлые века высекали даты особо засушливых периодов — они служили своеобразным предупреждением о неурожаях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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