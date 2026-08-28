Минобороны сообщило об уничтожении 112 дронов ВСУ за день
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за день, 28 августа, уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Воздушные цели были ликвидированы в небе над десятью регионами страны. Перехваты беспилотников ВСУ фиксировались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО успешно отражали атаки над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.
Ранее в Ярославской области при атаке ВСУ погиб один человек, 27 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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