Минобороны сообщило об уничтожении 112 дронов ВСУ за день

Воздушные цели были ликвидированы в небе над десятью регионами страны. Перехваты беспилотников ВСУ фиксировались над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО успешно отражали атаки над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Ярославской области при атаке ВСУ погиб один человек, 27 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

