Врач назвал причины летних отеков и способы борьбы с ними
Застой жидкости в летний период сигнализирует о работе сосудистой системы на пределе возможностей. О физиологических причинах отеков и методах их профилактики «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьёв.
По словам специалиста, для охлаждения организма кровеносные сосуды расширяются, что замедляет микроциркуляцию крови и затрудняет ее возврат к сердцу. Тепло расслабляет ткани и ухудшает лимфоотток, в результате жидкость накапливается в межклеточном пространстве. Этот процесс начинается с нижних конечностей и без своевременных мер может распространяться выше.
Врач подчеркнул, что при отеках важно пить больше чистой фильтрованной воды небольшими порциями каждые 20-30 минут. Организм пытается накопить жидкость для разбавления концентрации солей натрия. Чай, кофе, сладкая газировка и соки обладают мочегонным эффектом или содержат сахар, что лишь усугубляет обезвоживание и задержку солей.
Также необходимо ограничить как обычную соль, так и скрытую в фастфуде, полуфабрикатах, колбасах и чипсах. Для восстановления водно-солевого баланса следует добавить продукты, богатые калием: бананы, шпинат, авокадо, огурцы и кабачки.
Ранее врач предупредила, что лилии и розы могут вызвать головную боль у детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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