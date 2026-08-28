Врач назвал причины летних отеков и способы борьбы с ними

Застой жидкости в летний период сигнализирует о работе сосудистой системы на пределе возможностей. О физиологических причинах отеков и методах их профилактики «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог Андрей Соловьёв.

По словам специалиста, для охлаждения организма кровеносные сосуды расширяются, что замедляет микроциркуляцию крови и затрудняет ее возврат к сердцу. Тепло расслабляет ткани и ухудшает лимфоотток, в результате жидкость накапливается в межклеточном пространстве. Этот процесс начинается с нижних конечностей и без своевременных мер может распространяться выше.