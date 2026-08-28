Базовое фермерское российское вино сегодня стоит около трех тысяч рублей, однако это не люкс сегмент — его в России сегодня пока нет. Об этом НСН рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов, пишет «Коммерсант». Это на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Ставцев раскрыл, что количество локальных виноделен выросло, однако они сталкиваются с определенными трудностями.

«Количество небольших производителей вин в РФ растет. За последние годы число крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), имеющих лицензию на производство вина, выросло до 120. Это лицензия льготная. Основным барьером входа на рынок для этих предприятий является себестоимость: цена сельхозтехники и оборудования ложится на себестоимость бутылки вина. Наши фермеры редко могут делать вино, которое в отгрузке с винодельни будет дешевле 800-1000 тысяч рублей. Когда мы добавляем туда все наценки, то получается 2,5-3 тысячи рублей. Поэтому для фермеров либерализация дистанционной продажи вина была бы важным решением», — рассказал он.