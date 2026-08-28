Люкса нет: Почему фермерское вино в России не бывает дешевым
Александр Ставцев раскрыл НСН, что если кто-то говорит о дороговизне какого-то российского вина, то, скорее всего, речь идет о бутылке дешевле 10 тысяч рублей.
Базовое фермерское российское вино сегодня стоит около трех тысяч рублей, однако это не люкс сегмент — его в России сегодня пока нет. Об этом НСН рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов, пишет «Коммерсант». Это на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Ставцев раскрыл, что количество локальных виноделен выросло, однако они сталкиваются с определенными трудностями.
«Количество небольших производителей вин в РФ растет. За последние годы число крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), имеющих лицензию на производство вина, выросло до 120. Это лицензия льготная. Основным барьером входа на рынок для этих предприятий является себестоимость: цена сельхозтехники и оборудования ложится на себестоимость бутылки вина. Наши фермеры редко могут делать вино, которое в отгрузке с винодельни будет дешевле 800-1000 тысяч рублей. Когда мы добавляем туда все наценки, то получается 2,5-3 тысячи рублей. Поэтому для фермеров либерализация дистанционной продажи вина была бы важным решением», — рассказал он.
При этом сегмент люксового отечественного вина, по словам Ставцева, пока не занят.
«Есть импортные вина, которые стоят десятки тысяч рублей. Есть вино, которое стоит больше миллиона рублей за бутылку 0,75 литра. Таких вин у нас нет. Когда говорят, что российское вино дорогое, мы понимаем, что оно дешевле 10 тысяч рублей. Это тоже определенный сегмент рынка, который пока не занят. Что касается бюджетной категории, то сейчас найти вино, сделанное из российского винограда, дешевле 300 рублей, будет очень сложно, так как стоимость винограда достаточно высокая», — рассказал он.
Ранее основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что на фоне сильного подорожания вина россияне перешли на коктейли и вообще все больше отказываются от алкоголя.
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