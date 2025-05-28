СМИ: Врачи выявили у Киркорова частичное отмирание кожи
У певца Филиппа Киркорова был обнаружен некроз кожных тканей. Об этом сообщает Super.ru с ссылкой на заключение врачей.
Утверждается, что народный артист получил ожог второй степени, который осложнился воспалением суставов и частичным отмиранием кожи. В таком случае рекомендовано наблюдаться у хирурга, посещать ежедневные перевязки и строго ограничить физические нагрузки.
Исполнитель попал в больницу 23 мая этого года. Он обратился за помощью врачей из-за последствий ожогов, которые он получил на своем концерте в Петербурге в конце апреля. Тогда пиротехника воспламенила костюм артиста в ходе выступления.
Ранее сообщалось, что Киркорова могут выписать из больницы через пару недель, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru