Киркоров призвал россиян сплотиться

Российский исполнитель Филипп Киркоров высказался о любви к Родине и призвал в Telegram соотечественников сплотиться.

Киркоров показал кадры из клиники

Он заявил, что пишет не как артист, а как россиянин, а также как отец двух детей. «Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым!», – написал певец.

По его словам, единство народа обеспечит большую поддержку военнослужащим РФ.

Ранее Киркоров отказался эмигрировать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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