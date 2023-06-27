Киркоров призвал россиян сплотиться

Он заявил, что пишет не как артист, а как россиянин, а также как отец двух детей. «Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым!», – написал певец.

По его словам, единство народа обеспечит большую поддержку военнослужащим РФ.

Ранее Киркоров отказался эмигрировать из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

