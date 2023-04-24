Киркоров отказался эмигрировать из России

По словам певца, он вполне мог бы жить в Болгарии или в любой другой европейской стране, однако исполнитель не представляет своей жизни без России, а за границей не может находиться дольше двух-трех недель.

Киркоров отметил, что в России его держат друзья, отец Бедрос Киркоров, дом и публика. По словам исполнителя, его дети также обожают свою страну и школу, в которую ходят.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев заявил, что за границей россияне могут лишь «ассимилироваться и раствориться». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

