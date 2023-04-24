Киркоров отказался эмигрировать из России
Певец Филипп Киркоров заявил, что не рассматривает для себя возможность эмигрировать из России. Об этом исполнитель заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».
По словам певца, он вполне мог бы жить в Болгарии или в любой другой европейской стране, однако исполнитель не представляет своей жизни без России, а за границей не может находиться дольше двух-трех недель.
Киркоров отметил, что в России его держат друзья, отец Бедрос Киркоров, дом и публика. По словам исполнителя, его дети также обожают свою страну и школу, в которую ходят.
Ранее дизайнер Артемий Лебедев заявил, что за границей россияне могут лишь «ассимилироваться и раствориться». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru