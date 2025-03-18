Долина: Талант у Киркорова точно от отца

По её словам, Бедрос Киркоров был во многом примером для своего сына, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который «очень многое перенял» от него.

«Доброту, какой-то жизненный оптимизм и талант, конечно... Талант у него точно от Бедроса... Я соболезную Филиппу», - заключила певица.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93 году жизни, сообщает «Свободная пресса».

