Долина: Талант у Киркорова точно от отца
18 марта 202519:14
Народный артист РФ Бедрос Киркоров был очень хорошим человеком. Об этом РИА Новости заявила народная артиска РФ Лариса Долина.
По её словам, Бедрос Киркоров был во многом примером для своего сына, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который «очень многое перенял» от него.
«Доброту, какой-то жизненный оптимизм и талант, конечно... Талант у него точно от Бедроса... Я соболезную Филиппу», - заключила певица.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что его отец Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93 году жизни, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru