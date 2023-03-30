Кирилл Серебренников поставит оперу Вагнера в Парижской опере
23 сентября режиссер Кирилл Серебренников представит в Опере Бастилии спектакль «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера. Это станет дебютом российского режиссера в Парижской национальной опере, говорится на сайте учреждения.
«Режиссер Кирилл Серебренников, известный своими поразительными творениями, дебютирует в Парижской опере с этой работой, на которую его размышления о войне как о машине для сокрушения тел и душ прольют мрачный свет», —отмечается в сообщении Парижской национальной оперы.
Сам Серебренников отметил, что готовит «оперу-блокбастер» со множеством участников. Продолжительность спектакля составит более четырех часов. В постановке участвуют меццо-сопрано Екатерина Губанова, южнокорейский бас Кванчуль Юн, а также польский тенор Петр Бечал, который исполнит главную роль.
Опера будет исполняться на немецком языке с французскими и английскими субтитрами.
Ранее Большой театр объявил о замене майских показов балета Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени». Режиссер назвал это «шизофренией», передает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- СМИ: Российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет угрозу
- Кирилл Серебренников поставит оперу Вагнера в Парижской опере
- Тарантино рассказал о сценарии своего последнего фильма
- Урсула фон дер Ляйен: процветание Евросоюза зависит от отношений с Китаем
- Пушилин заявил, что Артёмовск совсем скоро попадёт в фактическое окружение
- Новый стелс-материал для боевых самолетов создали в России
- В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре
- Песков: в Кремле не обсуждали идею работать по пятницам до обеда
- Песков заявил, что корреспондента Wall Street Journal задержали с поличным
- В Санкт-Петербурге задержали копирующего чиновников мошенника-имитатора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru