Кирилл Серебренников поставит оперу Вагнера в Парижской опере

Сам Серебренников отметил, что готовит «оперу-блокбастер» со множеством участников. Продолжительность спектакля составит более четырех часов. В постановке участвуют меццо-сопрано Екатерина Губанова, южнокорейский бас Кванчуль Юн, а также польский тенор Петр Бечал, который исполнит главную роль.

Опера будет исполняться на немецком языке с французскими и английскими субтитрами.

Ранее Большой театр объявил о замене майских показов балета Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени». Режиссер назвал это «шизофренией», передает НСН.



