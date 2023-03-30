Кирилл Серебренников поставит оперу Вагнера в Парижской опере

23 сентября режиссер Кирилл Серебренников представит в Опере Бастилии спектакль «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера. Это станет дебютом российского режиссера в Парижской национальной опере, говорится на сайте учреждения.

«Режиссер Кирилл Серебренников, известный своими поразительными творениями, дебютирует в Парижской опере с этой работой, на которую его размышления о войне как о машине для сокрушения тел и душ прольют мрачный свет», —отмечается в сообщении Парижской национальной оперы.

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Сам Серебренников отметил, что готовит «оперу-блокбастер» со множеством участников. Продолжительность спектакля составит более четырех часов. В постановке участвуют меццо-сопрано Екатерина Губанова, южнокорейский бас Кванчуль Юн, а также польский тенор Петр Бечал, который исполнит главную роль.

Опера будет исполняться на немецком языке с французскими и английскими субтитрами.

Ранее Большой театр объявил о замене майских показов балета Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени». Режиссер назвал это «шизофренией», передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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