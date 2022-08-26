Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Госдумы
Режиссер Александр Молочников отстранен от участия в постановке опер «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского на сцене Большого театра. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на письмо директора театра Владимира Урина.
Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Кузнецов направил в театр обращение в рамках деятельности рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, секретарем которой он является. Парламентарий потребовал приостановить действие контракта с Молочниковым до выяснения его позиции относительно военной спецоперации на Украине.
В письме Урина на депутатский запрос говорится, что ранее запланированное участие Молочникова в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в новом сезоне отменено.
Молочникова ГРАД обвиняет в публичных высказываниях против спецоперации на Украине.
ГРАД создана в начале августа по инициативе партии СРЗП, в нее входят депутаты разных фракций. Она объявила о поиске «агентов иностранного влияния» в сфере культуры.
Телеведущий Иван Ургант, который в числе прочих попал в список таких агентов предложил переименовать ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества».
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