Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Госдумы

В письме Урина на депутатский запрос говорится, что ранее запланированное участие Молочникова в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в новом сезоне отменено.

Молочникова ГРАД обвиняет в публичных высказываниях против спецоперации на Украине.

ГРАД создана в начале августа по инициативе партии СРЗП, в нее входят депутаты разных фракций. Она объявила о поиске «агентов иностранного влияния» в сфере культуры.

Телеведущий Иван Ургант, который в числе прочих попал в список таких агентов предложил переименовать ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества».





