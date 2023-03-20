Серебренников назвал «шизофренией» отмену его балета Большим театром

Большой театр объявил о замене майских показов балета Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени».

Вместо него 5, 6 и 7 мая покажут балет «Мастер и Маргарита», при этом билеты остаются действительными, сообщается на официальном сайте театра.

Серебренников объявил о закрытии «Гоголь-центра»

«Шизофрения, как и было сказано», - прокомментировал эту новость Серебренников в соцсетях.

Режиссер на фоне спецоперации на Украине покинул Россию. В конце июня 2022 года он объявил о закрытии «Гоголь-центра». По данным «Коммерсанта», в мае прошлого года Большой театр убрал из репертуара балет Серебренникова «Нуреев».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БалетБольшой ТеатрКирилл Серебренников

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