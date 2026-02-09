Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Смольнинский районный суд в Санкт-Петербурге заочно заключил под стражу рэпера Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров, признан в России иноагентом). Об этом сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Рэпер обвиняется в нарушении порядка деятельности иноагента лицом, подвергнутым административному наказанию. Oxxxymiron арестуют на два месяца с момента экстрадиции и задержания в России, отмечает RT.

«До настоящего времени местонахождение Федорова не установлено, он... скрывается от органов следствия», - написала Лебедева в Telegram-канале.

Ранее МВД России объявило рэпера в розыск по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

