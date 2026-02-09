Турция отзывает детские смеси Danone из-за токсина цереулида

Власти Турции отзывают смеси для детей Aptamil бренда Danone из-за содержания опасного токсина цереулида. Об этом сообщило министерство сельского и лесного хозяйства республики.

«Начат процесс отзыва ввезенных ранее в Турцию смесей Aptamil First Infant Formula... из-за содержания токсина цереулида, представляющего угрозу здоровью детей», - подчеркнули в ведомстве.

Министерство призвало не употреблять приобретенную продукцию и вернуть ее в магазины.

Ранее в России ввели временный запрет на ввоз ряда детских сухих смесей под брендами NAN и Nestogen из-за риска содержания токсина цереулида.

