Турция отзывает детские смеси Danone из-за токсина цереулида
Власти Турции отзывают смеси для детей Aptamil бренда Danone из-за содержания опасного токсина цереулида. Об этом сообщило министерство сельского и лесного хозяйства республики.
«Начат процесс отзыва ввезенных ранее в Турцию смесей Aptamil First Infant Formula... из-за содержания токсина цереулида, представляющего угрозу здоровью детей», - подчеркнули в ведомстве.
Министерство призвало не употреблять приобретенную продукцию и вернуть ее в магазины.
Ранее в России ввели временный запрет на ввоз ряда детских сухих смесей под брендами NAN и Nestogen из-за риска содержания токсина цереулида.
