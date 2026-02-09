У Израиля нет технической возможности разбомбить военные объекты Ирана, которые залегают на глубине, в случае атак Иран сможет пробить и «Железный купол», рассказала младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.

Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии» в отношении баллистических ракет, пишет The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники в силовых структурах. Израильские военные представили США несколько планов, которые включают удары по основным объектам производства ракет. На днях США и Иран проводила переговоры в Омане. Иран был готов обсуждать только ядерный вопрос, и очень не хотел разговаривать о баллистических ракетах. Добрева рассказала, чем ответит Иран.