«НАШЕ Радио» проведет концерт на Масленицу в «Кремле в Измайлово»
В последний день масленичных гуляний, 22 февраля, «НАШЕ Радио» проведет праздник в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово».
Главным событием праздника станет концерт, в котором примут участие группы «Ключевая», «После 11», Casual, «Тайм-Аут», а также Александр Пушной. Музыкант, певец, композитор, теле- и радиоведущий отметил, что Масленица для него – время подведения итогов и обновления.
«Я жду всех вас на нашу Масленицу: приходите не просто как зрители, а как главные соавторы нашего веселья. Будем вместе петь и зажигать! Масленица для меня – это особое время встречи зимы с весной, время подведения итогов и обновления, и поэтому я считаю важным отметить этот праздник с вами, дорогие слушатели, исполнив свои самые лучшие и душевные песни», – сказал он.
На площадке праздника поклонники «НАШЕГО Радио» смогут получить автографы музыкантов и поучаствовать в фотосессии с любимыми ведущими радиостанции.
Также с 12:00 в рамках праздника можно будет принять участие в веселых хороводах, увлекательных конкурсах и розыгрышах призов от ведущих, а также попробовать ароматные блины. Местные ремесленники помогут смастерить из лыка масленичных куколок, научат расписывать пряники и выпекать блины.
Внутри стен Измайловского Кремля самым ловким и бесстрашным будет доступно традиционное праздничное развлечение – масленичный столб и сражения в кулачных боях. Насыщенная программа завершится сожжением нарядного чучела Масленицы.
«Масленица для нас - это уже добрая традиция и один из самых тёплых праздников в году. Отличный повод встретиться со слушателями не только в эфире, а вживую - увидеться, пообщаться, провести время вместе. Мы каждый раз делаем этот день как большую встречу друзей: с нашими ведущими, музыкантами, песнями, танцами, играми и настоящими народными гуляниями», – подчеркнул программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
Вход на территорию «Кремля в Измайлово» осуществляется по билетам, их можно приобрести на сайте комплекса. Вход на площадку «НАШЕго Радио», расположенную около колеса обозрения, будет свободным.
