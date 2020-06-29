Кинотеатрам пропишут требования для открытия в субъектах РФ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьера Михаила Мишустина заявил, что российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля.

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН призвал дождаться решений глав субъектов РФ по открытию кинотеатров, а не строить планы на основе сообщения вице-премьера.

«Давайте сначала дождемся открытия кинотеатров. Конечно, это хорошие новости, когда вице-премьер дает добро. Но, к сожалению, у нас сейчас решения принимают главы субъектов Российской Федерации. Поэтому, как они будут открывать кинотеатры, мы, пока, не знаем», - пояснил свою позицию Березин.

По его словам, существующие сейчас рекомендации Роспотребнадзора относительно антикороновирусных мер являются лишь «добрыми советами». Требований же следует ожидать от субъектов РФ.

«Вот это и будет для нас интересно», - заметил собеседник НСН.