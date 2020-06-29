Кинотеатрам пропишут требования для открытия в субъектах РФ
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров в эфире НСН призвал не радоваться раньше времени объявлению об открытии кинотеатров с 15 июля.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьера Михаила Мишустина заявил, что российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля.
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН призвал дождаться решений глав субъектов РФ по открытию кинотеатров, а не строить планы на основе сообщения вице-премьера.
«Давайте сначала дождемся открытия кинотеатров. Конечно, это хорошие новости, когда вице-премьер дает добро. Но, к сожалению, у нас сейчас решения принимают главы субъектов Российской Федерации. Поэтому, как они будут открывать кинотеатры, мы, пока, не знаем», - пояснил свою позицию Березин.
По его словам, существующие сейчас рекомендации Роспотребнадзора относительно антикороновирусных мер являются лишь «добрыми советами». Требований же следует ожидать от субъектов РФ.
«Вот это и будет для нас интересно», - заметил собеседник НСН.
При этом, председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров считает, что роста цен на билеты в кино ожидать не стоит.
«Не думаю, что они сейчас будут сильно прыгать в ту или иную сторону. На какие-то ретроспективные показы возможно даже снижение цен. Пока сложно спрогнозировать, как себя поведут зрители, какие будут фильмы, какие ограничения могут возникнуть при открытии кинотеатров», - заключил Березин.
На прошлой неделе, Ассоциация опубликовала данные с оценкой своих потерь из-за коронавируса. Так потери ожидаются на уровне 48 млрд рублей без учета потерь доли кассовых сборов дистрибьюторов и продюсеров.
Напомним, кинозалы были закрыты 23 марта по рекомендации Минкультуры в связи с распространением коронавируса.
Ранее в эфире НСН эксперты киноотрасли назвали негативные последствия ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Евросоюз продлил экономические санкции против России
- Биржевые цены на бензин АИ-95 снова побили рекорд
- Российские Су-27 перехватили самолёты-разведчики США над Чёрным морем
- Названа причина экстренной посадки Airbus A320 в Ростове-на-Дону
- Волочкова устроила скандал из-за карантина при посещении Дивеево
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru