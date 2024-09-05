«Холопы» вместо Голливуда: Кинотеатры назвали «антипиратский» рецепт
Крупные российские проекты заставляют теневой прокат самоустроняться, сказал в эфире НСН Алексей Воронков, измерив альтернативу пиратскому Голливуду в фильмах уровнях «Холопа» и «Сто лет тому вперед».
В России не должно быть теневого кинопроката, при этом необходимость затыкать дыры пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма, объяснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее назвала неправдой заявления о намерениях властей легализовать пиратский киноконтент. Она пообещала «бороться с пираткой», которая «убивает отечественный кинопоказ» и его экономику. Министр также сообщила в интервью ТАСС, что в 2024 году было возбуждено более ста дел о нелегальном кинопрокате.
«До начала лета иностранного кино в России практически не было. Практически весь апрель, весь май, когда выходили "Сто лет тому вперед" и "Майор Гром", в кинотеатрах не было альтернативного проката вообще никакого. Как только есть российский контент, прибегать к использованию предсеансового обслуживания кинотеатром не надо абсолютно, потому что российское кино действительно может собирать хороший оборот. Сейчас в России производится от 300 до 600 фильмов в год, при этом знаковых максимум 10. Это фильмы, которые работают. Для того, чтобы работать, фильмов уровня "Холопа" должно быть, как минимум, 10-12 в год, плюс еще 5-10 фильмов уровня "Сто лет тому вперед". Два больших фильма в месяц - это минимальный уровень, который сможет раскрутить маховик кинохождения», - сказал Воронков.
По его словам, летом перед кинотеатрами возникла дилемма: закрываться или показывать «хоть что-то».
«Как только российских фильмов нет, кинотеатры вынужденно идут на использование предсеансового обслуживания и альтернативного контента. Например, с июня по сегодняшний день ни одного крупного российского релиза в кинотеатры не попало. И здесь вопрос стоит: либо закрыть кинотеатры совсем, либо показывать хоть что-то, что есть. Сейчас мы видим, что с ноября идут российские релизы и, думаю, ситуация повторится. Как только будут появляться крупные российские проекты, теневой прокат будет самостоятельно уходить, потому что больших оборотов он, конечно, уже не приносит, как в то время, когда это все было официально через дистрибьюторов», - уверен председатель АВК.
При этом Воронков указал два пути избавления от теневого проката.
«Однозначно, теневого проката не должно быть и здесь два решения вопроса. Либо мы должны снимать столько фильмов, чтобы кинотеатрам хватало на круглый год, а не только на Новый год и на сезон, либо вторая история. Мы давно уже должны прийти к законодательному регулированию, например, пойти по пути Белоруссии, в которой легализовали контент из недружественных стран и абсолютно официально работают. Надо придумывать закон или начать выпускать достойное количество больших российских фильмов», - заключил собеседник НСН.
По данным ЕАИС, самым кассовым релизом августа стала короткометражка «Неприметная история» (сборы 256 млн рублей), под прикрытием которой некоторые кинотеатры показывают голливудские новинки. Как подсчитало издание «Бюллетень кинопрокатчика», пиратский релиз голливудского фильма «Дэдпул и Росомаха» заработал в России 674 млн рублей, мультфильмы «Голволомка 2» и «Гадкий я 4» - соответственно 520 и 377 млн рублей, а ужастик «Чужой: Ромул» - 202 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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