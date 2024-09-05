«Холопы» вместо Голливуда: Кинотеатры назвали «антипиратский» рецепт

В России не должно быть теневого кинопроката, при этом необходимость затыкать дыры пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма, объяснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее назвала неправдой заявления о намерениях властей легализовать пиратский киноконтент. Она пообещала «бороться с пираткой», которая «убивает отечественный кинопоказ» и его экономику. Министр также сообщила в интервью ТАСС, что в 2024 году было возбуждено более ста дел о нелегальном кинопрокате.