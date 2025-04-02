Навредит, а не поможет: Захотят ли российские режиссеры снимать Депардье

По его словам, обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Депардье не повлияют на желание российских киноделов привлекать актера к проектам.

«Депардье давно и успешно осваивает русскую культуру. Он однажды прилетел на «Кинотавр». В полете он освоил русскую культуру до такой степени, что по прилете кубарем скатился с трапа, потому что не мог стоять на ногах. Эта русская традиция, судя по всему, пришлась ему больше всего по вкусу. Обвинения Депардье в сексуальных домогательствах не повлияют на желание российских киноделов привлекать актера к проектам. В России в принципе попробуйте найдите режиссера, который не спит со своими актрисами», - заключил кинокритик.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал лишить Депардье гражданства России из-за обвинений артиста в сексуальных домогательствах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обвинения касаются жалоб, поданных против актера якобы из-за неприемлемого поведения в отношении двух женщин на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами являются 53-летняя декоратор по имени Амели и помощница режиссера в возрасте двадцати с небольшим лет. Сам Депардье обвинения отрицает. В защиту артиста выступил президент Франции Эммануэль Макрон и более 60 женщин из сферы кинематографа.

