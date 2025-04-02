Навредит, а не поможет: Захотят ли российские режиссеры снимать Депардье
Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Депардье не смутят российских режиссеров, но на международном прокате таких фильмов поставлен крест, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Российские продюсеры и режиссеры могут предложить французскому актеру Жерару Депардье небольшую роль в эпизоде, однако на такой киноленте можно будет поставить крест в международном прокате, сказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Депардье планирует переехать в Россию. СМИ пишут, что артист начал осваивать русскую культуру: его повар готовит для него традиционные русские блюда, а сам актер заказал себе матрешки и книги классиков русской литературы. Кроме того, Депардье начал изучать русский язык, так как планирует сниматься в российских фильмах. Артист поручил своему агенту связаться с российскими режиссерами для участия в интересных проектах. Шнейдеров заявил, что Депардье в молодости был прекрасным актером.
«В молодости Депардье был блистательным актером. Он прекрасно сыграл, например, в фильме 1974 года Бертрана Блие «Вальсирующие». Это потрясающее кино, но время, увы, проходит. Я не исключаю, что кто-то из российских продюсеров предложит Депардье небольшую роль в эпизоде просто для того, чтобы морду засветить и написать, что в фильме снялся Жерар Депардье. Но актер уже далеко не в той физической форме, скандалы преследуют его, а шлейф за ним самый негативный. На фильме с его участием будет поставлен крест в международном прокате», - сказал собеседник НСН.
По его словам, обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Депардье не повлияют на желание российских киноделов привлекать актера к проектам.
«Депардье давно и успешно осваивает русскую культуру. Он однажды прилетел на «Кинотавр». В полете он освоил русскую культуру до такой степени, что по прилете кубарем скатился с трапа, потому что не мог стоять на ногах. Эта русская традиция, судя по всему, пришлась ему больше всего по вкусу. Обвинения Депардье в сексуальных домогательствах не повлияют на желание российских киноделов привлекать актера к проектам. В России в принципе попробуйте найдите режиссера, который не спит со своими актрисами», - заключил кинокритик.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал лишить Депардье гражданства России из-за обвинений артиста в сексуальных домогательствах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обвинения касаются жалоб, поданных против актера якобы из-за неприемлемого поведения в отношении двух женщин на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Предполагаемыми жертвами являются 53-летняя декоратор по имени Амели и помощница режиссера в возрасте двадцати с небольшим лет. Сам Депардье обвинения отрицает. В защиту артиста выступил президент Франции Эммануэль Макрон и более 60 женщин из сферы кинематографа.
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