Обвинение запросило полтора года тюрьмы для Депардье по делу о домогательствах

Также прокурор потребовал назначить артисту испытательный срок на три года и оштрафовать его на 20 тысяч евро.

«Кроме того, обвинение настаивает на принудительном психологическом лечении, выплате компенсации гражданским сторонам и регистрации актёра в реестре сексуальных преступников», - говорится в сообщении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов призвал лишить Депардье российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

