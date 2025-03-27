Обвинение запросило полтора года тюрьмы для Депардье по делу о домогательствах
Сторона обвинения запросила для актёра Жерара Депардье 18 месяцев лишения свободы условно по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал TF1.
Также прокурор потребовал назначить артисту испытательный срок на три года и оштрафовать его на 20 тысяч евро.
«Кроме того, обвинение настаивает на принудительном психологическом лечении, выплате компенсации гражданским сторонам и регистрации актёра в реестре сексуальных преступников», - говорится в сообщении.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов призвал лишить Депардье российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru