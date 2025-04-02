СМИ: Депардье переедет в Россию из-за суда во Франции

По данным СМИ, артист начал осваивать русскую культуру. Так, его повар готовит для него традиционные русские блюда, а сам актер заказал себе матрешки и книги классиков русской литературы.

Также Депардье начал изучать русский язык, так как планирует сниматься в российских фильмах. Пока что актер выучил всего два слова: «женщина» и «люблю». Депардье поручил своему агенту связаться с российскими режиссерами для участия в интересных проектах.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал лишить Депардье гражданства России из-за обвинений артиста в сексуальных домогательствах, напоминает RT.

