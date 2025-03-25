Депардье в ответ на обвинения в сексуальном насилии в суде заявил о «русской натуре»

Французский актер Жерар Депардье в ходе первого выступления на судебном процессе в Париже 25 марта по делу о сексуальном насилии объяснил, почему его поведение воспринимается, как хамство, пишет France24.

Депардье отверг обвинения и отметил, что его поведение «иногда воспринимается, как хамское». По его словам, многие говорили ему, что у него «русская натура» однако непонятно, «из-за пьянства или вульгарности».