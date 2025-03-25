Депардье в ответ на обвинения в сексуальном насилии в суде заявил о «русской натуре»
Французский актер Жерар Депардье в ходе первого выступления на судебном процессе в Париже 25 марта по делу о сексуальном насилии объяснил, почему его поведение воспринимается, как хамство, пишет France24.
Депардье отверг обвинения и отметил, что его поведение «иногда воспринимается, как хамское». По его словам, многие говорили ему, что у него «русская натура» однако непонятно, «из-за пьянства или вульгарности».
Также актер заявил, что не будет скрываться от следствия, так как это трудно.
Депардье обвиняют сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году. По словам художника-постановщика картины, актер трогал ее за талию и грудь. Вторая женщина, которая была помощницей режиссера на съемках того же фильма, утверждает, что актер дважды прикоснулся к ее груди и ягодицам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не мог двух слов связать»: В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с Ефремовым
- Глава набсовета Airbus заявил, что Европе нужен суверенный доступ к космосу
- «Несущественный сбой»: Трамп не расстроился из-за скандала с утечкой данных
- Почти 50% многодетных россиянок получают меньше прожиточного минимума
- Соучредитель Samsung Хан Чжон Хи умер в возрасте 63 лет
- Россиянам назвали продукты, которые нельзя есть перед полетом
- Госдума в первом чтении одобрила штраф за несообщение в военкомат о переезде
- Венесуэла названа самой опасной страной мира в 2025 году
- Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу автокредита
- Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекордное количество побед
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru