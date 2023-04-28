Кинокритик сравнил меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции
Во Франции идет работа со зрителем, там показывают и иранское, и пакистанское, и японское кино, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Во французских кинотеатрах ни один фильм не может идти больше, чем в трех залах одновременно, зрителя уже приучили к разному кино, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Во Франции есть чудесная ограничительная мера. Во французских кинотеатрах ни один фильм не может идти больше, чем в трех залах одновременно. Во Франции можно увидеть иранское, пакистанское, японское кино… Там идет работа со зрителем. Там есть общество, например, русского кино, которое поставляет только русские фильмы на рынок. Также есть общество китайского кино. Очень разумные меры поддержки национального кинематографа. А у нас кинотеатры считают, что если повесить фильм режиссера N, то все пойдут… Это не так», - сказал Шнейдеров.
Ранее Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что среди фильмов на Московском международном кинофестивале удачными были картина «Булгаков. Этот мир — мой!», китайский фильм «В храме Шаолинь» и «Михаил Горшенев. Легенда о «Короле и Шуте».
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