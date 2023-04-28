Шнейдеров назвал три лучших фильма ММКФ

«Я посмотрел три очень хороших документальных фильма. Это фильм Светланы Астрецовой о Михаиле Булгакове, китайский фильм о монастыре Шаолинь и очень любопытная работа о Михаиле Горшеневе… Мне показалось, это даже интереснее, чем сериал о группе «Король и шут». Очень интересной была одна внеконкурсная работа «Немая жизнь. История женщины в черном». Американское кино, в главной роли русский парень, русский парень режиссер, итальянские актеры», - сказал Шнейдеров.

Ранее, 27 апреля, завершился юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия в кинотеатре «Россия» подвели итоги восьмидневного смотра. Лучшей работой основного конкурса стала картина «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи.

