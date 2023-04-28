Шнейдеров назвал три лучших фильма ММКФ
На Московском международном кинофестивале были представлены интересные документальные картины, отметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Среди фильмов на Московском международном кинофестивале удачными были картина «Булгаков. Этот мир — мой!», китайский фильм «В храме Шаолинь» и «Михаил Горшенев. Легенда о «Короле и Шуте», рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Я посмотрел три очень хороших документальных фильма. Это фильм Светланы Астрецовой о Михаиле Булгакове, китайский фильм о монастыре Шаолинь и очень любопытная работа о Михаиле Горшеневе… Мне показалось, это даже интереснее, чем сериал о группе «Король и шут». Очень интересной была одна внеконкурсная работа «Немая жизнь. История женщины в черном». Американское кино, в главной роли русский парень, русский парень режиссер, итальянские актеры», - сказал Шнейдеров.
Ранее, 27 апреля, завершился юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль. На торжественной церемонии закрытия в кинотеатре «Россия» подвели итоги восьмидневного смотра. Лучшей работой основного конкурса стала картина «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену
- Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки
- Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне
- В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники
- МЧС предлагает сделать собственников земли ответственными за пожары
- В Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции
- Россия спустя три года возобновила продажу путевок на Хайнань
- Основатель Wildberries Бакальчук сообщила о планах компании обновить бренд
- Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу
- Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru