Кинокритик предрек провал фильма «Вызов» в прокате

«Голливуд ушел, и? Становится понятно, что российский прокат без Голливуда не оправдал надежд. Хваленый «Вызов», на который потратили больше миллиарда, не подобрался и близко к «Чебурашке». Он провалится в прокате. Навряд ли он соберет три миллиарда. Он собрал всего лишь полмиллиарда», - сказал Шнейдеров.

Ранее Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что среди фильмов на Московском международном кинофестивале удачными были картина «Булгаков. Этот мир — мой!», китайский фильм «В храме Шаолинь» и «Михаил Горшенев. Легенда о «Короле и Шуте».

