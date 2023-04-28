Кинокритик предрек провал фильма «Вызов» в прокате

«Вызов» навряд ли соберет три миллиарда рублей, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров. 

Фильм «Вызов» провалится в прокате, он и близко не подойдет к «Чебурашке», заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

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«Голливуд ушел, и? Становится понятно, что российский прокат без Голливуда не оправдал надежд. Хваленый «Вызов», на который потратили больше миллиарда, не подобрался и близко к «Чебурашке». Он провалится в прокате. Навряд ли он соберет три миллиарда. Он собрал всего лишь полмиллиарда», - сказал Шнейдеров.

Ранее Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что среди фильмов на Московском международном кинофестивале удачными были картина «Булгаков. Этот мир — мой!», китайский фильм «В храме Шаолинь» и «Михаил Горшенев. Легенда о «Короле и Шуте».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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