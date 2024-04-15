Кинокритик Шпагин предложил утвердить актера Чернышова на роль Маяковского
Новый фильм о Маяковском обречен на успех из-за сложной судьбы героя, сделать картину неудачной очень сложно, сказал НСН Александр Шпагин.
С ролью Маяковского вполне справится актер Андрей Чернышов, однажды уже сыгравший его в кино, — налицо внешнее сходство актера со знаменитым литератором. Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.
Ранее Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что в России снимут сериал-байопик «Маяковский. Как я встретил Лилю». Известно, что в сериале будет восемь часовых серий. Над проектом будет работать VAM Studio Вячеслава Муругова. Сценарий напишет Мария Петерс, а кресло режиссера займет Овез Нарлиев («Родные люди»). Шпагин заявил, что роль Маяковского мог бы исполнить актер Андрей Чернышов, уже сыгравший Маяковского в 2011 году в сериале «Маяковский. Два дня».
«Роль Маяковского вновь может сыграть Андрей Чернышов, он не сильно изменился. Понимаю, что актер чуть постарел, но немного его омолодить — и будет тот же Маяковский. Чернышов к этой роли долго шел, на ней он духовно и творчески дозрел. До этого он довольно средне играл, а здесь исполнил роль хорошо. Проблема в том, что действие нового фильма будет происходить примерно в 1915 году, когда Маяковский был еще довольно молод, к тому же нельзя утвердить на роль непохожего актера, потому что все прекрасно знают, как выглядит Маяковский. Но, думаю, Чернышов подойдет, так как Маяковский для нас всегда одинаковый. Можно попробовать найти неизвестного актера в провинции. Еще я бы попробовал Ивана Янковского — он очень хороший актер. Что же касается Лили Брик, тут все гораздо проще — ее лицо не так широко известно. Здесь подойдет практически любая хорошая актриса, сделать ее более безумные глаза — и будет хорошо», — сказал Шпагин.
Собеседник НСН поддержал идею создания нового фильма о Маяковском.
«Это интересный драматургический материал. Если бы у Маяковского была благостная жизнь (как, например, у Корнея Чуковского), это мало кому было бы интересно. Я не думаю, что картина будет провальной, потому что ее сложно сделать совсем уж плохо», — подытожил он.
Ранее стало известно, что кинорежиссер Сергей Урсуляк планирует снять полнометражную «ретрокартину про любовь», ведется работа над сценарием.
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