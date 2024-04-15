Кинокритик Шпагин предложил утвердить актера Чернышова на роль Маяковского

С ролью Маяковского вполне справится актер Андрей Чернышов, однажды уже сыгравший его в кино, — налицо внешнее сходство актера со знаменитым литератором. Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.

Ранее Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что в России снимут сериал-байопик «Маяковский. Как я встретил Лилю». Известно, что в сериале будет восемь часовых серий. Над проектом будет работать VAM Studio Вячеслава Муругова. Сценарий напишет Мария Петерс, а кресло режиссера займет Овез Нарлиев («Родные люди»). Шпагин заявил, что роль Маяковского мог бы исполнить актер Андрей Чернышов, уже сыгравший Маяковского в 2011 году в сериале «Маяковский. Два дня».