Новый сериал Бориса Акопова «На автомате» выйдет на «Кинопоиске» в 2024 году
Режиссер Борис Акопов снимет сериал для онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
Планируется, что сериал выйдет в следующем году. В киноленте снимутся Вячеслав Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк и другие.
По сюжету, два брата - Рома и Женя - случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Сюжет развернется в небольшом провинциальном городке, съемки начались в Астраханской области и продлятся до конца ноября. Производством проекта занимаются компания "Марс Медиа" и продюсерский центр "Яндекса" "Плюс студия".
Ранее кинокомпания «А24» опубликовала на своём YouTube-канале первый полноценный трейлер фильма «Присцилла», который сняла режиссёр София Коппола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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