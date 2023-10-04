Новый сериал Бориса Акопова «На автомате» выйдет на «Кинопоиске» в 2024 году

Планируется, что сериал выйдет в следующем году. В киноленте снимутся Вячеслав Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк и другие.

По сюжету, два брата - Рома и Женя - случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Сюжет развернется в небольшом провинциальном городке, съемки начались в Астраханской области и продлятся до конца ноября. Производством проекта занимаются компания "Марс Медиа" и продюсерский центр "Яндекса" "Плюс студия".

Ранее кинокомпания «А24» опубликовала на своём YouTube-канале первый полноценный трейлер фильма «Присцилла», который сняла режиссёр София Коппола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

