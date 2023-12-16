Режиссер Урсуляк снимет ретрофильм о любви
Кинорежиссер Сергей Урсуляк планирует снять полнометражную «ретрокартину про любовь», ведется работа над сценарием. Об этом кинодеятель рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что Урсуляк представит в Театре им. Маяковского дебютную работу как театральный режиссер — спектакль «Другая сказка».
«У нас есть разговоры с Антоном Андреевичем Златопольским. Естественно, театр - это временно, так сказать, ответвление, аппендицит такой, вырезанный сегодня-завтра. Конечно, я возвращаюсь туда, где в общем прошла моя основная часть жизни. Я надеюсь, что это будет не что-то кромешное, кошмарное, а что-то вызывающее какую-то радостную эмоцию, что-то такое веселое», —поделился режиссер.
По словам Урсуляка, началась работа над сценарием картины, ожидается, что его первый вариант будет готов в феврале-марте. При этом до кастингов «еще дожить нужно».
«Стало быть, если мы сразу войдем в подготовку, я думаю, что раньше будущей осени мы вряд ли начнем снимать», — подчеркнул режиссер.
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