«“Ням-ням” — это микро-сериал в жанре боди-хоррор. Здесь действие умещается в одну минуту, и это классно. Можно считать, что это разминка перед большим кино, когда я полностью сниму “Княгиню Ольгу”, я буду снимать этот боди-хоррор. Главную роль сыграет Леонид Якубович, у которого очень хорошо получается роль маньяка со своей внутренней философией, внутренней драмой», — сказала Германика.

Собеседница НСН также призналась в любви к боди-хоррору и пообещала, что привнесет в него свою парадоксальную индивидуальность.

«Не знаю, интересен ли россиянам жанр боди-хоррора. Я не делю своего зрителя на россиян и нероссиян. Я делаю то, что мне ясно и понятно, а жанр хоррор я обожаю. По мне, круче посмотреть одну часть “Ужасающего”, чем весь сезон “Постучись в мою дверь” или “Великолепного века”. Мой принцип — внезапность, парадоксальность в этом жанре, мой парадоксальный кастинг, мой взгляд, мой киноязык. Думаю, что это должно быть круто», — подытожила она.

Ранее Гай Германика заявила, что минута — идеальный формат для сериалов, потому что современному зрителю необходимо быстрое потребление информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

