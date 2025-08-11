Начались съемки фильма «Хроники Нарнии» режиссера Греты Гервиг
В Лондоне стартовали съемки фильма «Нарния», который станет новой адаптацией произведения Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Об этом сообщает пресс-служба DiscussingFilm.
Уточняется, что в основу сюжета новой картины ляжет шестая повесть из серии - «Племянник чародея». Книга рассказывается о происхождении Нарнии, волшебный мир страны открывают для себя Дигори Кирк и Полли Пламмер благодаря магии дяди Дигори.
Режиссером и сценаристом новой адаптации выступила Грета Гервиг, ранее представившая фильм «Барби» с Марго Робби. Фильм выйдет на Netflix и кинотеатрах IMAX в ноябре 2026 года.
Ранее сообщалось, что в 2026 году также планируют выпустить новый сериал о Гарри Поттере от американской телекомпании HBO. Главные роли юных волшебников в проекте исполнят Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России по футболу сыграет с командами Чили и Перу
- Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
- В Армении и Азербайджане поспорили о новом мирном соглашении
- Курьеры исчезнут? Массовую беспилотную доставку ожидают лишь через 5-10 лет
- Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
- В Госдуме предложили разрешить досрочно выдавать водительские права с 16 лет
- В Госдуме не подтвердили блокировку звонков в зарубежных мессенджерах
- Депутат Журова заявила об отсутствии изменений в жизни из-за розыска СБУ
- Одеваемся в свое: Как указ Путина о военной форме повлияет на армию
- Россияне стали чаще обращаться к ветеринарам с экзотическими животными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru