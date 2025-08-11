Начались съемки фильма «Хроники Нарнии» режиссера Греты Гервиг

Уточняется, что в основу сюжета новой картины ляжет шестая повесть из серии - «Племянник чародея». Книга рассказывается о происхождении Нарнии, волшебный мир страны открывают для себя Дигори Кирк и Полли Пламмер благодаря магии дяди Дигори.

Режиссером и сценаристом новой адаптации выступила Грета Гервиг, ранее представившая фильм «Барби» с Марго Робби. Фильм выйдет на Netflix и кинотеатрах IMAX в ноябре 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2026 году также планируют выпустить новый сериал о Гарри Поттере от американской телекомпании HBO. Главные роли юных волшебников в проекте исполнят Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут, напоминает «Радиоточка НСН».

