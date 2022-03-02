Кинокритик посоветовал смотреть сейчас французские комедии

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал NEWS.ru о том, какие фильмы сейчас лучше всего посмотреть, чтобы отдохнуть душой и телом. Эксперт посоветовал обратить внимание не только на советскую классику, но и на французские комедии 60–70-х годов. Их можно посмотреть в ближайшие праздники.

По его словам, возвращаться к старым успешным советским комедиям всегда приятно, поскольку это лечение души.

«Ты знаешь, что будет в каждом следующем кадре, но, чёрт возьми, как же это приятно! Я хорошо помню, когда я работал и всегда смотрел одно и то же, и это было в кайф. Народное сознание также остаётся в чём-то детским, и смотреть одно и то же — в этом есть терапевтический момент успокоения», — отметил Шпагин.