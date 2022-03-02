Кинокритик посоветовал смотреть сейчас французские комедии

Киновед и кинокритик Александр Шпагин рассказал NEWS.ru о том, какие фильмы сейчас лучше всего посмотреть, чтобы отдохнуть душой и телом. Эксперт посоветовал обратить внимание не только на советскую классику, но и на французские комедии 60–70-х годов. Их можно посмотреть в ближайшие праздники.

По его словам, возвращаться к старым успешным советским комедиям всегда приятно, поскольку это лечение души.

«Ты знаешь, что будет в каждом следующем кадре, но, чёрт возьми, как же это приятно! Я хорошо помню, когда я работал и всегда смотрел одно и то же, и это было в кайф. Народное сознание также остаётся в чём-то детским, и смотреть одно и то же — в этом есть терапевтический момент успокоения», — отметил Шпагин.

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Киновед предложил обратить особое внимание на французское кино, которое получило особую популярность в начале 2000-х годов.

«Это французские комедии 60–70-х годов. Это все эти фильмы, которые все мы обожали раньше, во времена моего детства, и стремились посмотреть. Ришар, Бельмондо. По-настоящему открыли эти фильмы люди моего возраста, которые насытились американским кино. Они стали популярны где-то в 2000-е годы, когда стали появляться в Интернете. И они сразу стали популярными, даже среди молодёжи. Сегодня таких комедий нет, нигде. Куда-то чувство юмора такое подевалось, кстати, как и у американцев, у которых были Чаплин, Китон», — поделился кинокритик.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что российские фильмы в большинстве своем коммерчески провальные, и не смогут компенсировать прокатчикам потерю голливудского кино.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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