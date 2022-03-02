Успешные отечественные фильмы повторно покажут в российских кинотеатрах
Кинотеатры России пересмотрят график премьер фильмов и повторно покажут успешные отечественные картины. Об этом сообщает издание «Вокруг Кино» со ссылкой на гендиректора кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадима Верещагина.
Так, на широком экране вновь покажут работу российского режиссера Клима Шипенко «Холоп», а также фильмы «Движение вверх» и «Батя».
К тому же 3 марта состоится премьера российской комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях, хотя ранее дата выхода картины была запланирована на 5 марта. При этом глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко поддержала решение дистрибьюторов о сдвиге релизов российских фильмов на более ранний срок.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в большинстве своем российские фильмы коммерчески провальные и не смогут компенсировать прокатчикам потерю голливудского кино. По его мнению, в нашей стране сегодня нереально снимать фильмы подобные Marvel, а без кассовых сборов кинотеатры ждет массовое банкротство.
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