Кончаловский предложил создать сеть государственных кинотеатров
Российский режиссер и сценарист в эфире НСН поддержал идею Минкультуры «почистить ряды» кинопроизводителей-должников.
В России создается открытая база данных о государственной поддержке кинопроизводства, пишет РБК с ссылкой на министра культуры Владимира Мединского. В частности, планируется раскрыть информацию о кинокомпаниях, которые не выполняют обязательства по договору на возвратные деньги от государства.
Режиссер и сценарист Егор Кончаловский в эфире НСН сравнил преследования за растрату бюджетных средств и частных инвестиций.
«Надеюсь, что в этой сфере наконец-то начали наводить порядок. Потому что важно не только то, что эти деньги дают, но и кому их дают. Конечно, есть такие компании, которые берут деньги и не возвращают их, говоря русским современным языком - «кидают». Если бы это было не государство, а частные люди, которые радеют за свои средства, то таких киносъемщиков преследовали. Ничего плохого не вижу в том, что тот же самый принцип начинает применяться государством.
"Ведь в конечном итоге нет разницы между частным кошельком и государственным"
В кино очень легко потерять репутацию. Может быть, эти списки помогут и другим людям, например, возникнут опасения в отношении тех или иных компаний, лиц, которые будут представлены в списках. Это немножечко почистит наши ряды», - сказал Кончаловский.
Российский режиссер предложил проработать вопрос продвижения картин на российском рынке.
«Тот, кто берет возвратные деньги, должен понимать, что эти деньги нужно будет вернуть, и точка. Даже, если твой фильм недоснят или режиссёр, не дай Бог, умер. А если государство дало тебе безвозвратные деньги и сказало: "На, твори, думай, чтобы наше кино процветало". Тогда государство должно оказывать поддержку в продвижении, так как очень сложно выпустить это в свет, если нет рекламного бюджета, соревноваться с огромными фэнтезийными фильмами, которые сейчас в основном занимают экраны.
"Считаю, что выделяется достаточно крупная сумма на поддержку кинематографа и часть этих средств следовало бы вложить в свои сети государственного кино"
Где можно было бы прокатывать советскую классику, где билеты стоили бы в 2-3 раза дешевле, но у кинопроизводителя был бы гарантированный прокат в таком кинотеатре. Это, если говорить о культуре и сохранении корней. Потому что коммерческим сетям невыгодно с ними связываться. А я в последние годы часто сталкиваюсь с тем, что в России снимается большое количество хороших фильмов, но их никто и никогда не видел. А государство в той или иной форме участвовало в создании этих картин – Фонд кино или Министерство культуры. Мне кажется, что результат жизни этого фильма это важный аспект - если фильм никто не видит, то это пропавшие деньги. Неплохо было бы пересмотреть позицию и давать деньги на продвижение картины, потому что если они не выходят на рынок, то деньги истрачены плохо – нет ни прибыли, ни попыток их вернуть», - заключил собеседник.
Также в сентябре сообщалось, что Минкульт намерен раскрыть данные о размерах возвратных и невозвратных субсидий кинопроектов, которые вышли в прокат с 2015 года. Оба проекта, планируется реализовать на базе Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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