Кончаловский предложил создать сеть государственных кинотеатров

В России создается открытая база данных о государственной поддержке кинопроизводства, пишет РБК с ссылкой на министра культуры Владимира Мединского. В частности, планируется раскрыть информацию о кинокомпаниях, которые не выполняют обязательства по договору на возвратные деньги от государства.

Режиссер и сценарист Егор Кончаловский в эфире НСН сравнил преследования за растрату бюджетных средств и частных инвестиций.

«Надеюсь, что в этой сфере наконец-то начали наводить порядок. Потому что важно не только то, что эти деньги дают, но и кому их дают. Конечно, есть такие компании, которые берут деньги и не возвращают их, говоря русским современным языком - «кидают». Если бы это было не государство, а частные люди, которые радеют за свои средства, то таких киносъемщиков преследовали. Ничего плохого не вижу в том, что тот же самый принцип начинает применяться государством.