Назван самый страшный сериал всех времён

Список из 30 лучших хоррор-сериалов всех времен составил журнал Rolling Stone. По данным издания, на первом месте в рейтинге расположился проект Дэвида Линча и Марка Фроста «Твин Писк». По мнению журналистов издания, сочетание мистики и человеческих страданий делает «Твин Пикс» абсолютным чемпионом телевизионного хоррора.

На второй строчке расположился сериал «Сумеречная зона», появившийся в 1959 году. Замыкает тройку лидеров «Ганнибал». Среди прочих в рейтинге лучших хоррор-сериалов всех времен журнал включил «Секретные материалы», «Нулевой канал», а также «Черное зеркало», «Американскую история ужасов» и «Ходячих мертвецов».