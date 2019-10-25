Назван самый страшный сериал всех времён
Список из 30 лучших хоррор-сериалов всех времен составил журнал Rolling Stone. По данным издания, на первом месте в рейтинге расположился проект Дэвида Линча и Марка Фроста «Твин Писк». По мнению журналистов издания, сочетание мистики и человеческих страданий делает «Твин Пикс» абсолютным чемпионом телевизионного хоррора.
На второй строчке расположился сериал «Сумеречная зона», появившийся в 1959 году. Замыкает тройку лидеров «Ганнибал». Среди прочих в рейтинге лучших хоррор-сериалов всех времен журнал включил «Секретные материалы», «Нулевой канал», а также «Черное зеркало», «Американскую история ужасов» и «Ходячих мертвецов».
Ранее НСН писала, что члены партии «Коммунисты России» выступили с предложением создать в России аналог премии Emmy. Они заявили, что необходимость этого назрела уже давно. А репутация премии была окончательно подорвана после присуждения награды сериалу «Чернобыль». Авторы инициативы считают мини-сериал максимально идеологизированным и построенным на антисоветских мифах и абсурдных выдумках.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не верит в успех российского сериала о Чернобыле, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.
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