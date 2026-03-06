Российские школы могут столкнуться с поставками некачественной формы
В российские школы может начать поступать некачественная форма — такие риски выявили в Роспотребнадзоре после введения в 2025 году ГОСТа на эту одежду, сообщают «Известия».
Государственный стандарт содержит некорректное сочетание норм по гигроскопичности, воздухопроницаемости и содержанию формальдегида, что противоречит требованиям действующего техрегламента, следует из письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой в адрес вице-премьера Дениса Мантурова. В ведомстве также указали, что понятие «школьная форма» не закреплено в законодательстве, поэтому проверка на соответствие ГОСТ Р 71582‑2024 вводит потребителей в заблуждение. При этом существует возможный коррупционный риск при сертификации стандарта.
Сегодня в стране ГОСТы имеют добровольный статус: их требования должны соблюдать те производители, которые хотят иметь право на соответствующую маркировку. С рисками Роспотребнадзора не согласились в Роскачестве, говорится в письме главы организации Максима Протасова Мантурову. В документе сказано, что добровольная сертификация по ГОСТу не подменяет обязательного подтверждения соответствия товаров техрегламенту.
В правительстве рассматривают возможность использовать ГОСТ при государственных закупках формы для поддержки миллионов детей из многодетных семей.
Школьная форма вводится прежде всего для здоровья детей, чтобы они не носили синтетику, а только натуральные ткани. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
