Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства

Президент США Дональд Трамп хочет полного смещения руководства Ирана. Об этом он заявил в интервью каналу NBC News.

Глава Белого дома рассказал о желании «прийти и все очистить».

«Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо справятся с этой работой», — подчеркнул Трамп.

При этом американский президент отказался назвать конкретных кандидатов.

Ранее Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына погибшего аятоллы Али Хаменеи на должность верховного главы Ирана. По словам американского лидера, он хочет назначения «человека, который принесет гармонию и мир в Иран», пишет 360.ru.

