В Ливии установлены личности подозреваемых в убийстве сына Каддафи

В Ливии правоохранительные органы установили трех подозреваемых в причастности к убийству Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына экс-ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщает РИА Новости.

СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени

Таковы итоги расследования. Генеральная прокуратура постановила задержать злоумышленников. Известно, что подозреваемые следили за домом политика, а затем проникли во двор через стену и открыли стрельбу.

После свержения отца Сейфа аль-Ислама Каддафи в 2011 году он был задержан вооруженными формированиями, позднее освобожден и долгое время находился вне публичного поля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Reuters
ТЕГИ:Ливия

Горячие новости

Все новости

партнеры