В Ливии установлены личности подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Таковы итоги расследования. Генеральная прокуратура постановила задержать злоумышленников. Известно, что подозреваемые следили за домом политика, а затем проникли во двор через стену и открыли стрельбу.

После свержения отца Сейфа аль-Ислама Каддафи в 2011 году он был задержан вооруженными формированиями, позднее освобожден и долгое время находился вне публичного поля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

