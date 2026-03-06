Стало известно о срыве плана ускоренного вступления Украины в ЕС

Предложение было отвергнуто в ходе обсуждения послов стран — участниц ЕС в Брюсселе 4 марта. Франция, Германия и Венгрия не подержали инициативу «обратное расширение», которая состоит из пяти пунктов и предполагает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Один из европейских дипломатов заявил, что «мы не можем изменить наши процедуры и отменить действующую систему критериев».

Ранее стало известно, что стремление Киева ускоренно вступить в Европейский союз столкнулось с серьёзным сопротивлением со стороны правительств стран, входящих в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

