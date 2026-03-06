Минфин США временно разрешили Индии закупать застрявшую в море нефть РФ

По его словам, мера носит временный характер. Разрешение будет действовать до 4 апреля. Министр указал, что инициатива не принесет значительной финансовой выгоды правительству РФ, поскольку она разрешает операции с нефтью, уже застрявшей в море. Лицензия касается продукции, загруженной на танкеры до 5 марта.

Минфин отмечает, что инициатива позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

