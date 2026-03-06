Минобороны: ПВО уничтожила 83 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 80 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.
Военные сбили 56 дронов в Крыму, по семь - в Воронежской области и над водами Азовского моря, пять - над Черным морем, четыре - в Курской области. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, по одному - над Астраханской и Белгородской областями.
Ранее в Севастополе из-за атаки БПЛА пострадали девять человек, пишет 360.ru.
