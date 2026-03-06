Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
Модный дом Chanel зарегистрировал сразу два товарных знака в России. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента, пишет РИА Новости.
Известно что швейцарская компания «Шанель САРЛ» подала заявки на регистрацию брендов в декабре 2024 года и в феврале 2025-го. Речь идет о товарном знаке Chanel 2.55 и изображении фирменного логотипа Chanel. Роспатент принял решение о регистрации символов.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, под брендом Chanel 2.55 в РФ будут продавать сумки и ремни для них, бумажники, монетницы.
Ранее дом Chanel зарегистрировал товарные знаки Chanel № 5 и Les Eaux De Chanel, пишет 360.ru.
