Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

Модный дом Chanel зарегистрировал сразу два товарных знака в России. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента, пишет РИА Новости.

Известно что швейцарская компания «Шанель САРЛ» подала заявки на регистрацию брендов в декабре 2024 года и в феврале 2025-го. Речь идет о товарном знаке Chanel 2.55 и изображении фирменного логотипа Chanel. Роспатент принял решение о регистрации символов.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, под брендом Chanel 2.55 в РФ будут продавать сумки и ремни для них, бумажники, монетницы.

Ранее дом Chanel зарегистрировал товарные знаки Chanel № 5 и Les Eaux De Chanel, пишет 360.ru.

