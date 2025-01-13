Песков: Авторы фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль
Создатели киноадаптации книги «Кремлевский волшебник», в которой британский актер Джуд Лоу может сыграть президента России Владимира Путина, не обращались в Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, детали проекта пока неизвестны.
«Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чём этот фильм», - заявил Песков.
Ранее СМИ писали, что Джуд Лоу сыграет молодого Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», напоминает «Радиоточка НСН». Фильм будет основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, который вышел в 2022 году и стал пятой самой продаваемой книгой года во Франции. События романа разворачиваются в России в начале 1990-х годов. В центре сюжета — молодой телепродюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Путина. Как отмечали СМИ, персонаж Баранова во многом вдохновлен Владиславом Сурковым. Также в книге появляются многие реальные личности из окружения Владимира Путина, в том числе Евгений Пригожин.
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