Песков: Авторы фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль

По его словам, детали проекта пока неизвестны.

«Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чём этот фильм», - заявил Песков.

Ранее СМИ писали, что Джуд Лоу сыграет молодого Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», напоминает «Радиоточка НСН». Фильм будет основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, который вышел в 2022 году и стал пятой самой продаваемой книгой года во Франции. События романа разворачиваются в России в начале 1990-х годов. В центре сюжета — молодой телепродюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Путина. Как отмечали СМИ, персонаж Баранова во многом вдохновлен Владиславом Сурковым. Также в книге появляются многие реальные личности из окружения Владимира Путина, в том числе Евгений Пригожин.

